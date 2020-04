Consiglio: dai Capitani Reggenti l'invito ad un confronto leale e costruttivo per trovare le soluzioni migliori

Ai tempi del Coronavirus il Consiglio trasloca al Kursaal. Operai e tecnici nelle ultime due settimane hanno reso la grande sala del palazzo dei Congressi adatta ad ospitare i lavori parlamentari nel rispetto delle distanze di sicurezza. Una location inusuale ma sicuramente più funzionale di Palazzo: basti ricordare le procedure messe in campo per l'elezione dei Capitani Reggenti. Oggi manca all'appello qualche consigliere, risultato positivo al tampone dopo il test sierologico a cui sono stati sottoposti – su base volontaria – politici e addetti di Segreteria. Dunque, dopo un lungo stop e le critiche a distanza dell'opposizione, il confronto torna nella sua sede istituzionale.

Aprono i lavori i Capitani Reggenti, che nel loro discorso di saluto ricordano chi ci ha lasciato, esprimono vicinanza a quanti soffrono, dando merito alla professionalità del corpo sanitario, al grande cuore dei volontari, all'impegno dei cittadini. Il destino di tutti – ricordano – è legato al senso di responsabilità di ciascuno. Ai membri dell'assise, l'invito ad un confronto leale, costruttivo e propositivo, indispensabile – spiegano - per trovare le soluzioni migliori a sostegno del mondo del lavoro e di chi è stato colpito dalla crisi, e strategie per una rapida ripresa e il rilancio dell'attività produttiva. Occorre ancora tenere la guardia alta – dicono i Capitani Reggenti – ma a breve non potremo parlare di emergenza ma di una nuova normalità da affrontare. Si dovrà quindi pensare ad un nuovo modello di società, ad uno sviluppo più sostenibile e a una nuova organizzazione a livello sanitario. Un dovere verso le nuove generazioni.