Consiglio di febbraio: comma ad hoc sul cosiddetto "piano parallelo"

In piena attuazione dell'ordine del giorno promosso in Commissione Esteri dalla maggioranza, il Consiglio di febbraio – convocato da lunedì 16 fino a venerdì - si aprirà con il Riferimento del Congresso di Stato sulle azioni messe in campo in seguito alle notizie diramate dal Dirigente del Tribunale sul famigerato “piano parallelo”.

Il comma, fortemente voluto e attesissimo, è stato inserito nel pomeriggio del primo giorno dei lavori, subito dopo le comunicazioni. In agenda anche la ratifica dell'Accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra San Marino e Palestina, concluso mediante scambio di note rispettivamente il 6 e 20 ottobre. Tra i progetti di legge in seconda lettura la cittadinanza per naturalizzazione e la Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all'estero. Ben otto, invece, i pdl avviati all'iter consiliare, tra cui la Modifica del Codice Penale, la Pianificazione Territoriale Strategica, le Disposizioni in materia di sicurezza durante le manifestazioni sportive e due progetti di legge – uno di iniziativa popolare, l'altro presentato da Rete – su testamento biologico e fine vita. All'ordine del giorno anche 11 istanze d'arengo, molte incentrate sul tema della disabilità.

C'è anche la richiesta allo Stato di disdire contratti con aziende israeliane per forniture di beni e servizi.










