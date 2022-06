Consiglio di Giugno: protagonisti Giustizia, Pa e Bilancio

Sei giorni di Consiglio spalmati su due settimane: martedì 14 e mercoledì 15 della prossima, poi di nuovo in Aula quella successiva, da lunedì 20 a giovedì 23. Tra i commi più rilevanti la relazione del Dirigente del Tribunale Canzio sullo stato della giustizia e successivo dibattito. Tema ancora caldo, dopo l'allarme lanciato da Csdl ed opposizioni sul rischio che il terzo grado di giudizio azzeri le confische. Riguardo ai progetti di legge, approda in seconda lettura la variazione al Bilancio di Previsione dello Stato mentre inizia l'iter la Riforma delle norme di disciplina per i dipendenti pubblici. In prima lettura anche il pdl per l’autorizzazione, l’accreditamento e la qualità, da parte dell'Authority, dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi. Otto i Decreti all'ordine del giorno, fra i quali la riduzione delle aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di carburante; le misure straordinarie per il contenimento dei costi delle utenze e la mobilità del personale del Settore Pubblico Allargato e copertura dei profili di ruolo. All'attenzione del Consiglio anche quattro Istanze d’Arengo, compresa la richiesta di iniziative di sensibilizzazione sull’utilità di un supporto psicologico per i giovani. Assenti, invece, le Riforme del mercato del Lavoro e delle Pensioni, che il Governo aveva più volte dichiarato di voler discutere in Aula entro giugno.

