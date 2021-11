Consiglio: domani si apre la sessione di novembre

Si apre domani la sessione di novembre del Consiglio Grande e Generale. Tre giorni di lavori, fino a mercoledì: l'Aula sarà chiamata a ratificare tre Decreti, comprese le nuove misure anticovid, con Domani-Motus Liberi che ha già anticipato il proprio dissenso e la volontà di proporre modifiche. Tre inoltre i progetti di legge in seconda lettura: la Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le misure di risoluzione delle controversie relative al trattamento fiscale e la legge di iniziativa popolare per l’istituzione a San Marino del Corpo Civile di Pace. Domani, dopo il comma comunicazioni, ci sarà anche la presa d'atto di designazioni e nomine in Commissioni e Organismi istituzionali a seguito dell'uscita del Consigliere Denise Bronzetti da Npr e il suo ingresso nel gruppo misto.