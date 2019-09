Consiglio: domani si riapre il dibattito per l'elezione dei Capitani Reggenti

Domani pomeriggio torna a riunirsi il Consiglio che dovrà eleggere i Capitani Reggenti per il prossimo semestre. Un momento molto importante dal punto di vista politico dato che in questi giorni si susseguono gli incontri tra una parte della maggioranza e l'opposizione su quella che ormai si profila come una Reggenza di Garanzia, formata da un Consigliere di Civico10 e un altro della DC. Domani mattina nuovo confronto, anche sulla road map individuata da Civico10 e SSD per i prossimi passi di condivisione del bilancio, con l'impegno a riaprire il tavolo istituzionale, a scongiurare l'esercizio provvisorio e a rimettere il proprio mandato. L'opposizione ha già rassegnato le sue dimissioni mentre, domani sera, la Direzione di SSD si esprimerà sulla proposta. Riunione che si preannuncia calda.