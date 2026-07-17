CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Consiglio: dopo il comma comunicazioni la nomina del Segretario alla Sanità In Aula continua il dibattito sul via libera all'Accordo di associazione. Attesa la designazione di Massimo Andrea Ugolini alla guida della Sanità.

Consiglio: dopo il comma comunicazioni la nomina del Segretario alla Sanità.

È ripresa al Kursaal, la sessione di luglio del Consiglio Grande e Generale. La seduta odierna è convocata fino alle 13:30. Si sta concludendo il comma comunicazioni, aperto ieri e monopolizzato dalle reazioni, alla notizia da Bruxelles, del via libera, in sede di Consiglio Europeo, all'accordo di associazione tra San Marino, Andorra e l'Unione Europea.

Maggioranza, Rf e Rete, l'hanno accolta con soddisfazione, al punto che la giornata di ieri, in aula, è stata definita storica, in alcuni interventi. Domani Motus Liberi, che respinge l'etichetta di partito euroscettico, ha depositato ieri, in chiusura di seduta, un ordine del giorno per l'avvio di un tavolo politico-istituzionale, tra maggioranza e opposizione, per elaborare un piano strategico di sviluppo economico collegato all'Accordo, accompagnato da uno studio sugli impatti economici e organizzativi dell'integrazione europea.

Dopo il comma comunicazioni prevista la nomina di Massimo Andrea Ugolini, quale Segretario di Stato alla Sanità.

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