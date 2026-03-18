Consiglio: è scontro sul decreto per gli aiuti al settore dei veicoli

I Segretari Rossano Fabbri e Marco Gatti

In Aula si riparte con la maratona dei decreti: 16 quelli da ratificare. Novità dalla scuola: approvato all'unanimità il decreto per attivare il triennio ITI. Una “piccola grande conquista” attesa da anni, ricorda il segretario all'Istruzione, Teodoro Lonfernini. Ma è sul decreto per aiutare il settore del commercio dei veicoli che i toni si accendono.

Un intervento “urgente e temporaneo” per sostenere le aziende in difficoltà in un comparto “colpito da fattori esterni”, spiega il segretario al Commercio, Rossano Fabbri, con riferimento alle nuove regole italiane sulle immatricolazioni che hanno provocato effetti sulle “imprese sane” in Repubblica. Dai banchi dell'opposizione – che chiede di rimandare la ratifica in favore di un dibattito più approfondito - le accuse di aver ignorato le distorsioni di un comparto usato, in certi casi, per triangolazioni dalla malavita. Storture su cui si sofferma lo stesso segretario alle Finanze, Marco Gatti, che respinge le critiche, ricorda l'origine esterna del fenomeno e annuncia interventi di sistema come nuovi criteri per l'accesso al mercato.

Dalle minoranze Repubblica Futura parla di 120 attività: numeri altissimi per il Paese. Rete chiede dati dettagliati sulla crisi, per non “votare al buio” e scongiurare interventi ad personam. Domani Motus Liberi difende il lavoro svolto per combattere le storture quando era al Governo, auspica un confronto “serio” e critica la mancanza di coinvolgimento.

Dalla maggioranza, la Dc riconosce come, probabilmente, fosse più opportuna una norma strutturata, ma insieme alle forze di Governo difende l'impostazione e la necessità di dare risposte concrete agli operatori. Libera ricorda che si aiuteranno anche le piccole imprese e quelle attive almeno da cinque anni. Alleanza Riformista punta il dito su una gestione politica della materia nel passato che ha, poi, portato ai problemi.

Le ditte sono 72, chiarisce il segretario Fabbri, e arrivano a 120 per le doppie licenze. Ampia, puntualizza, la platea di chi riceverà aiuto: alle aziende non andrà alcun fondo pubblico, bensì una moratoria sui tributi. E solo per chi non ha debiti verso lo Stato. In Consiglio anche le nomine per istituzioni ed enti tra cui quella del direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, nel CdA di Poste San Marino, su proposta del Psd, approvata con 25 voti a favore.







