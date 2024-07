Consiglio, ecco le Istanze d'Arengo che verranno esaminate

Questo pomeriggio, dalle 15:00, si apre una lunga sessione del Consiglio Grande e Generale che si svolgerà negli ultimi tre giorni di luglio, proseguirà l'1 e il 2 agosto per poi riprendere – dopo una pausa – lunedì 26 fino al 29 del mese. Fitta l'agenda, a partire, al secondo comma, dalle 22 Istanze d'Arengo non ancora prese in esame.

Ecco l'elenco delle Istanze d'Arengo:

- per la realizzazione di un cavalcavia o di un sottopasso pedonale che colleghi Via Ca’ dei Lunghi con Via dei Boschetti (Istanza d’Arengo n.1)

- per la riqualificazione del Parco della Scuola Elementare “La Primavera” di Serravalle (Istanza d’Arengo n.2)

- per l’estensione delle previsioni di cui all’articolo 2 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105 a soggetti non iscrivibili nelle liste di collocamento, limitatamente agli aspetti contrattuali (Istanza d’Arengo n.3)

- per il superamento del limite di due anni (estendibile a tre) per l’attivazione della licenza part-time nel settore dell’artigianato artistico tradizionale (Istanza d’Arengo n.4)

- per la soppressione del limite di incompatibilità prevista dall’articolo 14 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105 per ottenere l’estensione delle previsioni di cui all’articolo 2 del medesimo decreto a parenti, quale strumento formativo per supportare e tutelare la continuità aziendale (Istanza d’Arengo n.5)

- affinché vengano installati in tutti i Castelli raccoglitori ecologici a ricarica per permettere ai cittadini di effettuare la raccolta differenziata e ricevere un riconoscimento al riciclo (Istanza d’Arengo n.6)

- per la sistemazione del Parco di Murata nella zona ex Tiro a Volo (Istanza d’Arengo n.7)

- per intervenire al fine di rendere fruibile a tutta la popolazione la pineta di Domagnano (Istanza d’Arengo n.8)

- per l’estensione dell’insegnamento della lingua spagnola nel Circuito Scolastico Sammarinese (Istanza d’Arengo n.9)

- per l’introduzione di una formazione obbligatoria di primo soccorso in tutte le classi quinte delle Scuole Elementari Sammarinesi (Istanza d’Arengo n.10)

- per dedicare un luogo a Mons. Luigi Negri, in particolare la nuova rotatoria lungo la superstrada all’altezza di Domagnano – intersezione tra Via XXV Marzo e Via Ottava Gualdaria (Istanza d’Arengo n.11)

- per richiedere equità di trattamento tra i cittadini utenti del Servizio Gas (Istanza d’Arengo n.12)

- per l’introduzione della “Settimana delle stelle” e l’individuazione di un’area nel Castello di San Marino-Città da dotare di telescopi e strumenti per l’esplorazione del cielo (Istanza d’Arengo n.13)

- per la riqualifica degli ambienti esterni della Scuola Elementare “La Roccia” di Borgo Maggiore (Istanza d’Arengo n.14)

- per prevedere che le cessioni dei loculi, compresi anche ossari e nicchie cinerarie, avvenute in data anteriore all’entrata in vigore della Legge 4 febbraio 2010 n.35 rimangano assoggettate alla normativa prevista al momento della stipulazione dell’atto di cessione e che siano perenni (Istanza d’Arengo n.15)

- per modificare in tempi brevi la normativa di concessione dei loculi ossari e delle nicchie cinerarie affinché detti loculi siano, salva diversa volontà degli aventi diritto, il luogo definitivo di riposo dei defunti e che quindi le relative concessioni siano perenni e non soggette a vincoli temporali (Istanza d’Arengo n.16)

- per la restituzione a San Marino del Titanocetus Sammarinensis e per la sua collocazione in una sala museale dedicata ai reperti paleontologici (Istanza d’Arengo n.17)

- per l’installazione nel cimitero di Montalbo, nella parte ove non vi sono, di supporti adeguati (ascensori o simili) atti a consentire alle persone anziane o disabili di accedere ai terrazzamenti del cimitero (Istanza d’Arengo n.18)

- per la trasformazione del sito di interesse storico della Tanaccia (San Marino – Città) in area archeologica attrezzata (Istanza d’Arengo n.19)

- per la conservazione e la tutela dell’archivio della San Marino RTV e la sua totale fruibilità e affinché la Direzione della San Marino RTV si faccia carico di assicurare quanto prima il trasferimento in formato digitale del materiale d’archivio prodotto in formato analogico (Istanza d’Arengo n.20)

- per il ripristino dell’ingresso gratuito per i cittadini sammarinesi, i residenti e gli studenti universitari a tutte le strutture museali della Repubblica di San Marino (Istanza d’Arengo n.21)

- per l’individuazione e la successiva assegnazione di un’area per la realizzazione di un impianto sportivo multidisciplinare per la pratica agonistica e non di atletica leggera, rugby, roller, tiro con l’arco e/o altre Federazioni Sportive (Istanza d’Arengo n.22)