CGG Consiglio: Finanziaria approvata in seduta notturna con 32 voti favorevoli

Si è protratto quasi fino alle 2 di notte l'esame dell'articolato della Finanziaria. Al termine la Legge di bilancio è stata approvata con 32 voti favorevoli e 15 contrari. Libera ha sollevato questioni di incostituzionalità su almeno un paio di deleghe, preannunciando la richiesta del vaglio da parte del Collegio dei Garanti. Noi per la Repubblica non si è detta contraria alla verifica. Toni accesi sul comma relativo agli investimenti per il nuovo ospedale. Come concordato in Ufficio di Presidenza, il termine del comma 4 ha concluso i lavori consiliari. Non inizierà dunque la sessione d'urgenza.

