Consiglio Giudiziario: il primo presieduto dai Capitani Reggenti Denis Bronzetti e Italo Righi.

Prima seduta del Consiglio Giudiziario presieduto, in questo semestre, dai Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi. Rimarcato il ruolo fondamentale svolto dall'organo a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Rivolto dai Capi di Stato al Dirigente del Tribinale Giovanni Canzio un particolare apprezzamento e riconoscimento per il lavoro portato avanti ed un saluto a tutti magistrati, richiamando l'importanza della collaborazione tra gli Organi dello Stato per affrontare a livello sistemico questioni e problematiche di politica giudiziaria. La Reggenza, quale garante dell'ordinamento costituzionale della Repubblica, conferma il proprio impegno affinché alla Magistratura siano sempre assicurate le condizioni per esercitare con autorevolezza le proprie funzioni. Obiettivo principe quello di favorire il costante dialogo istituzionale, nel rispetto dei differenti ruoli e nel supremo interesse del Paese.

