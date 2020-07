Consiglio Giudiziario Plenario: le reazioni politiche

Massimo Andrea Ugolini, Segretario di Stato alle Giustizia: "Si è voluto intervenire per porre rimedio ad una criticità che si era creata con la revoca del Magistrato Dirigente Pierfelici. Vogliamo cercare di trovare le sintesi giuste per far ripartire la giustizia sammarinese nelle maniere dovute"

Matteo Zeppa, Capogruppo Rete: "Ieri è stato posto un primo mattone verso il ripristino della legalitá, decidendo di annullare in autotutela per interesse pubblico, alcune deliberazioni che hanno creato un cortocircuito nel paese. Affinché si possa tornare al dialogo, a garanzia della cittadinanza, tale percorso dovrà portare alla ricerca condivisa, di una figura garantista capace di mitigare tutte le tensioni in essere. In maniera unanime, è stata manifestata solidarietà e vicinanza alle figure delle Loro Eccellenze, chiamate in causa innumerevoli volte in queste ultime settimane, dimenticando che esse rivestono il ruolo di supremi garanti degli organismi sammarinesi.”