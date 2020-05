Consiglio: giura Maria Cristina Albertini

La Reggenza interrompe, in accordo con i capigruppo, il Comma Comunicazioni per il giuramento di Maria Cristina Albertini. Dopo la formula di rito pronunciata dal Segretario agli Interni Elena Tonnini, il giuramento sui santi Vangeli della neo consigliera del Pdcs, che entra in parlamento all'indomani del toccante funerale di Gian Franco Terenzi.



