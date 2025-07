POLITICA Consiglio Grande e Generale al via, agenda ricca di temi economici In prima lettura arrivano la riforma IGR e la Variazione al Bilancio 2025. Tra le istanze d'Arengo in discussione quelle sulla caccia

Prende il via oggi, lunedì 14 luglio, una settimana di intensi lavori per il Consiglio Grande e Generale di San Marino, con una sessione che si protrarrà fino a venerdì 19 luglio.

L'agenda si presenta particolarmente fitta, con temi di primaria importanza per il futuro della Repubblica, anticipando una dialettica serrata come di consueto. Al centro del dibattito vi saranno diverse prime letture di peso. In particolare, l'attenzione è rivolta alla Riforma IGR (Imposta Generale sul Reddito), un tema ampiamente discusso nell'ultimo periodo, e la Variazione al Bilancio 2025, che la Segreteria Finanze ha già definito "prettamente tecnica".

Martedì, si procederà con una richiesta di procedura d'urgenza per il recepimento del regolamento UE in materia di esportazione di materie prime e prodotti legati alla deforestazione, sottolineando l'impegno di San Marino nel percorso europeo. Non mancheranno i riferimenti a temi politicamente "caldi", come l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea e la connessa ipotesi referendaria, di cui si parlerà sicuramente nel Comma Comunicazioni.

Un altro punto di discussione sarà la prima lettura del Progetto di Legge delle opposizioni sull'abrogazione delle residenze fiscali non domiciliate, una questione che in passato ha già acceso il dibattito.

Alta attenzione anche sulla mozione relativa alle azioni da intraprendere dopo l'epilogo del caso Varano. L'ordine del giorno prevede inoltre la discussione delle Istanze d'Arengo, con diverse a tema caccia, che saranno discusse al più tardi entro venerdì. A seguire la ratifica di cinque Decreti delegati, tra cui uno riguardante le "tariffe sociali", che potrebbe generare un confronto partecipato.

Prevista all'odg anche l'approvazione del Piano Sanitario e la nomina del Dirigente dell'Authority, passaggi attesi con particolare interesse.

Due i Progetti di Legge in seconda lettura: quello Costituzionale sull'Inno Ufficiale della Repubblica e quello sul "Made in San Marino".

