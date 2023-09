Consiglio Grande e Generale, al via lunedì la sessione fiume: occhi puntati sull'assestamento di Bilancio

Si apre lunedì la sessione - fiume del Consiglio di settembre. Obiettivo di Governo e Maggioranza: chiudere il comma sulla Variazione al Bilancio. Sul nodo delle residenze fiscali non domiciliate vanno avanti i tentativi di mediazione con la minoranza. La Segreteria alle Finanze ha condiviso con i capigruppo le sue proposte, a partire da un emendamento per fare decorrere gli effetti degli articoli 10 e 11 dal 1° gennaio del prossimo anno. E' stato inoltre proposto un emendamento per la revisione di tutti i modelli di residenza atipica: ai fini del recepimento delle direttive europee in materia di residenza e soggiorno – si legge - è dato mandato al Congresso di Stato, sentito il parere della Commissione Affari Esteri, di promulgare un decreto Delegato per modificare anche integralmente la legge 118 del 2010. Per trovare una quadra ed accelerare l'esame dell'articolato, il Governo si è detto inoltre disponibile a ritirare la maggior parte degli emendamenti che prevedono articoli aggiuntivi al testo in prima lettura.

Aspetti in corso di valutazione da parte dell'opposizione e probabilmente oggetto di un nuovo confronto nelle prossime ore. Del resto, senza un'intesa, potrebbe non bastare questa maratona consiliare a chiudere la partita. Venerdì 15 settembre i lavori saranno interrotti per l'elezione dei Capi di Stato. Il parlamento tornerà quindi a riunirsi il 25, dopo il ritorno della Reggenza dalla trasferta istituzionale al Forum sullo Sviluppo sostenibile. In agenda consiliare anche: dibattito sullo stato del negoziato Ue; presa d'atto della relazione consuntiva di Banca Centrale e relative nomine; otto Decreti e sei Istanze d'Arengo. All'ordine del giorno, tra i commi rimasti inevasi nelle precedenti sedute: seconda lettura della Legge quadro sulle Società benefit; avvio dell'iter del PDL sulle attività economiche; modifiche al PRG e riferimento del Governo sulle iniziative a tutela degli interessi dello Stato.

