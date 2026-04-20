POLITICA SAMMARINESE Consiglio Grande e Generale di aprile, si torna in aula Riprendono dai pdl in prima lettura i lavori dopo le tensioni sulla commissione d’inchiesta Bsm e le parole di Stefano Canti sul termine previsto per le indagini giudiziarie

Consiglio Grande e Generale di aprile, si torna in aula.

Alle 13 riprendono il lavori del Consiglio di aprile. Venerdì si erano chiusi con uno scontro acceso sulla commissione d’inchiesta relativa alla tentata scalata a Bsm e al “piano parallelo”.

Salta la procedura d’urgenza per mancanza dei 39 voti necessari. L’esame proseguirà con iter ordinario e doppia lettura. Tensioni dopo le parole del Segretario di Stato alla Giustizia, Stefano Canti, che ha indicato la possibile chiusura delle indagini entro maggio. L’opposizione denuncia una violazione della separazione dei poteri, mentre la maggioranza difende la legittimità delle dichiarazioni.

Negli ultimi minuti dei lavori di venerdì, il Consiglio ha terminato la ratifica dei decreti legge e decreti delegati. Così, in base all'ordine del giorno, si ripartirà dalla ratifica degli accordi fra il Comitato Direttivo della Funzione Pubblica e i sindacati per la “Gestione Operativa Assistenza ai Detenuti” e per “Personale Addetto al Trasporto Protetto”.

A seguire i progetti di legge in prima lettura “Aggiornamento disposizioni fiscali in ambito bancario, finanziario e assicurativo”, “Modifiche alla Legge 30 luglio 2007 n.91 - Legge Quadro per l’attivazione di politiche a favore dei giovani”, “Disposizioni e incentivi a sostegno dell’attività sportiva” e “Modifica all’articolo 104 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 - Composizione e nomina della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica”.

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