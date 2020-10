Consiglio Grande e Generale: iniziata la seduta straordinaria sulla mozione di sfiducia al Segretario Ugolini

Dopo un rapido comma comunicazioni i lavori sono entrati nel vivo, quando il Capogruppo di Libera, Eva Guidi, ha dato lettura della mozione di sfiducia, nella quale si contesta a 360 gradi l'azione del Segretario di Stato sul dossier Giustizia. Secondo le Opposizioni avrebbe “generato un livello di scontro e delegittimazione mai visto in precedenza”. Senza contare gli effetti sul rapporto di fiducia del Governo con il Consiglio d'Europa: “compromesso”, ad avviso dei firmatari. 4 pagine di testo dense di accuse, con precisi riferimenti temporali. Tutte tematiche che già in precedenza avevano infuocato il dibattito politico, e alle quali Massimo Andrea Ugolini ha risposto punto per punto. A partire dalla contestata intervista, rilasciata dopo la ricezione di una lettera del Segretario Generale del CoE.

"Ritengo di non aver travisato i contenuti della missiva", ha detto Ugolini. E poi l'accusa alle forze di minoranza di aver interpretato negativamente il rapporto del GRECO. “Non è così”, ha ribadito; sostenendo piuttosto come il gruppo di valutazione si sia dimostrato attento alle peculiarità di San Marino. Le raccomandazioni, ha aggiunto, verranno recepite in una riforma complessiva. Non è mancato un riferimento alla lettera inviata dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa. "Il Segretario agli Esteri – ha affermato Ugolini – ne ha dato comunicazione nel primo Congresso utile, e il Governo ha condiviso la risposta". L'8 settembre era già calendarizzata la Commissione Giustizia. Mi chiedo in che modo la missiva avrebbe potuto influenzare l'attribuzione riconosciuta dalla legge all'organismo: ovvero l'azione di sindacato nei confronti di un magistrato. Sottolineata, in questo caso, anche l'astensione dei commissari di Libera.

Il Segretario di Stato si è inoltre soffermato sulla Legge numero 1 del 2020: è stata fatta per dare certezza alla composizione del consiglio giudiziario – ha detto -, e la rimozione di Guzzetta non ha alcuna attinenza con la retroattività delle norme. Difesa anche la legittimità della richiesta di convocazione dell'ultimo Consiglio Giudiziario Plenario: una scelta determinata dall'OdG approvato a larga maggioranza in Aula. Infine una considerazione in merito alla designazione di Giovanni Canzio alla guida del Tribunale: rappresenta la volontà più volte ribadita – ha detto – di avere una figura di altissimo livello e garanzia che possa riportare equilibrio. Questo, ha concluso, è l'obiettivo del Governo, insieme alla riforma dell'ordinamento giudiziario e del processo penale.

Mariella Mularoni, PDCS, ha puntato il dito contro le forze di minoranza: “hanno alimentato un dibattito sulla Giustizia con illazioni e inesattezze che restituiscono un'immagine fuorviante del Paese”. “Si puntava al non arrivo di un nuovo Dirigente – ha affermato dal canto suo Emanuele Santi, Rete – e invece sono rimasti delusi”. "L'Opposizione", ha aggiunto – riferendosi alla recente scelta di Rossano Fabbri -, "su questa mozione ha perso un consigliere che è ben consapevole della realtà dei fatti".

Durissimi gli interventi dei Consiglieri di minoranza. “Mozione doverosa”, per Michele Muratori, secondo il quale “i desiderata nichilistici di alcuni sono stati anteposti al bene comune”. “Come può – ha aggiunto – essere stato ignorato il grido di aiuto di 9 magistrati agli organismi internazionali?”. “Il comportamento del Segretario di Stato – ha aggiunto Maria Katia Savoretti, RF – è inaccettabile e inammissibile”. Non è mancata la voce dei colleghi di Governo, di Ugolini. Teodoro Lonfernini ha puntato il dito contro le Opposizioni, accusate di sostenere una “cultura del sospetto”, e ricordando la rimozione dell'allora Magistrato dirigente Pierfelici nel corso della precedente legislatura. “Avete scelto la via più infelice”, ha detto. Inaccettabile, poi, per il Segretario di Stato, avanzare il sospetto che le azioni della maggioranza sul dossier giustizia abbiano tra le finalità quella di interrompere processi, come il Mazzini. Lonfernini ha annunciato che, in tal caso, presenterà denuncia in Tribunale.