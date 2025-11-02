TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:47 Consiglio Grande e Generale: lunedì riprende il confronto sulla riforma IGR 19:02 Malgrati: "Stiamo crescendo". Battisti: "adesso ci vuole grande umiltà" 18:43 Domagnano-Cailungo, Mezzadri e Bua: "Risultato troppo pesante, penalizzati dagli episodi" 18:40 Domagnano-Cailungo, Fusco e Bonetti in coro: "Stiamo facendo bene, non vogliamo fermarci" 18:34 Venezuela: portaerei USA Ford verso i Caraibi. Alta tensione a Caracas 18:23 Il Domagnano non si ferma: 3-0 al Cailungo 18:05 Appartamento in fiamme a Fiorentino, incendio domato nella notte 17:25 Sinner vince a Parigi e torna n. 1 al mondo 17:09 Il Domagnano corre: 3-0 al Cailungo. Pennarossa in zona playoff 17:03 Il calcio piange Giovanni Galeone
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Consiglio Grande e Generale: lunedì riprende il confronto sulla riforma IGR

2 nov 2025
Consiglio Grande e Generale: lunedì riprende il confronto sulla riforma IGR

Domani riprenderanno i lavori della Sessione autunnale del Consiglio Grande e Generale, con la prosecuzione del dibattito in seconda lettura sulla riforma IGR. Tema che continua a dividere l’Aula. Testo ritenuto equilibrato dalla Maggioranza; che rivendica il percorso di dialogo con sindacati e parti sociali.

Da esaminare infatti 15 emendamenti, dopo il deposito delle firme necessarie. Pdl da rigettare in toto, invece, per le Opposizioni. Previsti fra le altre cose – nei nuovi emendamenti - il ritorno all’aliquota del 2,5% sulla tassazione del tfr; la reintroduzione della no tax area fino a 10mila euro; e progressività della quota smac, oltre alla possibilità di una adesione parziale.

Minoranza sostanzialmente contraria anche agli altri provvedimenti inclusi nel comma; e cioè la ratifica del decreto sull’emissione dei titoli del debito pubblico - con tasso fisso al 2% - e il pdl che introduce nuove procedure per la loro emissione. Attesa per le votazioni. Cui seguirà l’altro passaggio chiave della Sessione: la seconda lettura dell’Assestamento di Bilancio.

Una volta chiuso questo capitolo il Consiglio tornerà all’esame del progetto di legge sulle modifiche allo Statuto di Banca Centrale; anche in questo caso - prima che il Comma fosse posto in stand-by - si erano registrate aspre polemiche.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica