LAVORI CONSILIARI Consiglio Grande e Generale, martedì l'elezione dei Capitani Reggenti Comma dedicato alle recenti vicende di abusi sessuali su minori. Politica e cittadinanza invocano chiarezza

Si torna in Aula, per tutta la settimana e fino a lunedì 22 settembre. La seduta di martedì pomeriggio si fermerà per l'elezione dei Capitani Reggenti per il prossimo semestre, con le candidature - lo ricordiamo - di Lorenzo Bugli per il PDCS e di Matteo Rossi per il PSD. Sempre martedì, approda in Consiglio un tema forte sul quale sia la politica, compatta, sia la cittadinanza chiedono chiarimenti: inserito, infatti, un comma specifico con il riferimento del Congresso di Stato - e successivo dibattito - sulle recenti vicende di abusi sessuali su minori. Strettamente correlato, nello stesso comma, il passaggio in seconda lettura del progetto di legge presentato dalla Segreteria allo Sport sul contrasto alla violenza di genere e abusi su minori in ambito sportivo. In seconda lettura, anche i progetti di legge sull'Inno Ufficiale della Repubblica di San Marino e sui Contrassegni "Made in San Marino" e Registro delle Botteghe Storiche.

Ben 12 le istanze d'Arengo al vaglio, tra le quali figurano la richiesta di sospensione dell'iter del progetto di legge per eliminare l'obbligo di rinuncia alla cittadinanza di origine per i naturalizzati e quella per introdurre nell’ordinamento penale il reato di maternità surrogata. In agenda, anche la votazione dell'Ordine del Giorno di Repubblica Futura: impegna l'esecutivo a intraprendere azioni finalizzate al risarcimento dei danni economici e d'immagine legati al "caso Varano".

Settimana di attività politica anche in seno alle Commissioni Consiliari, con una nuova seduta, martedì, della Commissione Speciale per le Riforme Istituzionali, che prosegue nel ciclo di audizioni con esperti di diritto e in materia costituzionale (da programma, chiamati Cristoforo Buscarini e Alberto Selva). Mentre mercoledì sarà la Commissione Esteri a proseguire l'esame del Progetto di legge sulle Comunità dei sammarinesi all'estero. Previsto anche un nuovo riferimento del Segretario Luca Beccari sull'Accordo di Associazione con l'UE.

