CGG Consiglio Grande e Generale: rapporti bilaterali con l'Italia al centro dei lavori, nel pomeriggio Ratificati, ieri, una serie di decreti. DML esprime soddisfazione per il via libera all'unanimità del decreto delegato sugli asset virtuali

Si riprenderà dal comma forse più atteso, di questa sessione: il riferimento del Congresso di Stato in merito agli incontri istituzionali tenutisi a Roma con gli esponenti del Governo italiano. Seguirà un dibattito che si annuncia quantomai articolato. Nei giorni scorsi esponenti delle opposizioni avevano infatti più volte puntato il dito, contro l'Esecutivo; accusandolo di poca trasparenza riguardo ai contenuti delle intese siglate. Tema strategico, quello dei rapporti bilaterali con l'Italia; che arriva in Consiglio dopo la ratifica di una serie di decreti, come quello sugli incentivi per interventi di riqualificazione energetica e l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Via libera – all'unanimità - anche al decreto sulla custodia degli asset virtuali presso le banche sammarinesi o altre società autorizzate, presentato in aula dal Segretario di Stato Righi. Domani Motus Liberi plaude al consenso bipartisan ottenuto. “Base normativa – si legge in una nota – in un settore particolarmente innovativo che rappresenta una concreta opportunità per il tessuto socio-economico del Paese. Si ricorda poi come la Segreteria di Stato sia oggi impegnata in un delicato lavoro di sintesi e confronto, con gli ordini professionali, per arrivare ad una riforma complessiva della materia societaria. E questo per evitare disparità o confusione. Un plauso, infine – da parte di DML -, a tutte le forze politiche in Consiglio, per il “deposito frequente di progetti di legge su tematiche importanti e delicate”.

