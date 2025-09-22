TV LIVE ·
Consiglio Grande e Generale: surrogazione di maternità e cittadinanza al centro dei lavori odierni

22 set 2025
Ultima giornata di lavori per la seduta consiliare di settembre. Si è ripartiti dal Comma sulle Istanze d'Arengo; con l'epilogo del dibattito su quella che chiede di introdurre a San Marino il misfatto di surrogazione di maternità come reato universale. Sulla scia dunque di quanto già deciso in Italia. Altra istanza delicata e molto attesa la richiesta di sospensione dell'iter legislativo volto ad eliminare l'obbligo, per il naturalizzato, di rinuncia alla cittadinanza d'origine. Anche in questo caso si registrano sensibilità diverse, all'interno della stessa maggioranza.

Una volta esaurito il Comma sarà possibile una ripresa dell'analisi dei decreti.

 

