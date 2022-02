UFFICIO DI PRESIDENZA Consiglio Grande e Generale: tema Giustizia al centro della prossima sessione

In mattinata la riunione dell'Ufficio di Presidenza, che ha fissato date e OdG della prossima sessione consiliare. Lavori al via mercoledì prossimo; centrale il tema Giustizia, con la seconda lettura di due PdL, del pacchetto normativo presentato dal Segretario Ugolini: quello sull'astensione e ricusazione dei magistrati, e il progetto di legge per implementare garanzie ed efficienza del processo penale. E poi nomine di membri del Consiglio Giudiziario, della Commissione Affari di Giustizia, del Collegio Garante; oltre alla presa d'atto delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di Commissari della Legge ed Uditori. Fra i decreti in ratifica quello a sostegno di agenzie di viaggio e tour operator, a seguito dell'emergenza sanitaria. In “ambito Covid” anche una delle Istanze d'Arengo all'attenzione dell'Aula. E poi il riferimento del Segretario Canti sul nuovo strumento di pianificazione territoriale, cui seguirà la seconda lettura del Progetto di Legge che apporta modifiche al PRG. 5 le sedute previste, l'ultima delle quali il primo marzo.

