TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:23 Piano Parallelo, è scontro sulla Commissione d'Inchiesta: la politica si divide a Viceversa 13:13 Leone XIV a Rimini per il Meeting: l’ultimo Papa fu Giovanni Paolo II 13:10 Consiglio Grande e Generale, via libera alla riforma sulla naturalizzazione. Nel pomeriggio riprendono i lavori 12:18 Presentati gli atti del Forum del Dialogo: quando la pace passa attraverso i comportamenti di ogni giorno 12:15 Padre e figlio si perdono sopra la diga di Ridracoli: recuperati in serata dal Soccorso Alpino 11:15 Board of Peace, Calenda: "Schifoso comitato d'affari, non si vedeva dai tempi di Caligola" 09:09 Maltempo sull’Italia, ultime piogge: nel weekend torna il sole 08:43 Gli Usa pronti a colpire l’Iran: Trump valuta attacco. Cresce la tensione 07:03 Taekwondo, Alessandro Giovagnoli: "Molto felice per il terzo posto in Albania, punto a migliorare ancora"
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Consiglio Grande e Generale, via libera alla riforma sulla naturalizzazione. Nel pomeriggio riprendono i lavori

19 feb 2026
Consiglio Grande e Generale, via libera alla riforma sulla naturalizzazione. Nel pomeriggio riprendono i lavori

Riprenderanno nel pomeriggio i lavori del Consiglio Grande e Generale. A chiudere la seduta di ieri il confronto in prima lettura sul PdL riguardante la Pianificazione Territoriale Strategica, portato in Aula dal Segretario Ciacci. Un intervento organico innovativo - ha spiegato - che mira a superare la frammentazione normativa affrontando in modo integrato sfide sociali, ambientali ed economiche. In precedenza l'ok dell'Aula all'eliminazione della riprensione, tra le pene previste per reati afferenti alla violenza di genere. A caratterizzare la giornata di mercoledì, però, l'approvazione del progetto di legge che modifica le norme sulla naturalizzazione. La principale novità riguarda l’abrogazione dell’obbligo di rinunciare alla cittadinanza d’origine. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica