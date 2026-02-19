Consiglio Grande e Generale, via libera alla riforma sulla naturalizzazione. Nel pomeriggio riprendono i lavori
Riprenderanno nel pomeriggio i lavori del Consiglio Grande e Generale. A chiudere la seduta di ieri il confronto in prima lettura sul PdL riguardante la Pianificazione Territoriale Strategica, portato in Aula dal Segretario Ciacci. Un intervento organico innovativo - ha spiegato - che mira a superare la frammentazione normativa affrontando in modo integrato sfide sociali, ambientali ed economiche. In precedenza l'ok dell'Aula all'eliminazione della riprensione, tra le pene previste per reati afferenti alla violenza di genere. A caratterizzare la giornata di mercoledì, però, l'approvazione del progetto di legge che modifica le norme sulla naturalizzazione. La principale novità riguarda l’abrogazione dell’obbligo di rinunciare alla cittadinanza d’origine.
