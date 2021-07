Consiglio: In Aula bilancio, Imprenditoria giovanile e pdl di Rete su salute sessuale e riproduttiva della popolazione

Ufficio di Presidenza

5 giorni di Consiglio, da lunedì a venerdì, con all'ordine del giorno diverse prime letture, tra cui la variazione al Bilancio di Previsione. All'avvio dell'iter consiliare anche sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, imprenditoria giovanile e salute sessuale e riproduttiva della popolazione sammarinese. Alla richiesta di Domani Motus Liberi di valutare l'opportunità di ritirare il pdl di Rete alla luce del referendum, Matteo Zeppa ricorda come in quella legge non sia solo affrontata l'interruzione volontaria di gravidanza ma diversi aspetti sanitari dei cittadini. Manuel Ciavatta, pur condividendo la perplessità rispetto ad un tema oggetto di consultazione popolare, auspica un dibattito costruttivo e che sia d'aiuto alla cittadinanza chiamata a decidere nel referendum.

In prima lettura anche le modifiche alla legge sulla cittadinanza per cui sarà richiesta la procedura d'urgenza. 17 i Decreti, fra cui: misure urgenti per riorganizzazione della scuola, sistema finanziario, proroga degli interventi speciali su licenziamenti collettivi e ammortizzatori sociali, semplificazione per le attività economiche. Due le leggi in seconda lettura: a tutela delle persone con disabilità sensoriali e protezione della fauna selvatica. 5, invece, le istanze d'arengo, fra cui l’istituzione di una Commissione Speciale contro intolleranza, razzismo e istigazione all’odio e violenza.









In Ufficio di Presidenza si parla anche dell'estromissione dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per i Lavori Pubblici del Sindaco Revisore Danilo Del Vecchio, con la motivazione che il suo incarico fosse decaduto, come da lui scritto in una corposa relazione. Rf e Libera vogliono vederci chiaro e richiedono tutti i verbali dei cda dell'Azienda da settembre 2020. Vicenda che potrebbe avere rilievi gravissimi, amministrativi e non solo – afferma Nicola Renzi. C'è l'impegno della maggioranza ad approfondire per poi riaffrontare la questione nel prossimo ufficio di presidenza ma Libera in una nota si dice sicura “che a breve, con l’ennesima legge di procedura d’urgenza, si andrà a cambiare la norma di riferimento non consentendo più al sindaco “scomodo” di svolgere il suo compito”.

Infine, la richiesta di Rossano Fabbri e Grazia Zafferani del gruppo misto di procedere con una nuova ripartizione nelle commissioni. La maggioranza si appella alla prassi, che è quella – dice – che sia la Segreteria Istituzionale ad effettuare il calcolo in base a nuovi coefficienti.