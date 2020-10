Consiglio: in Aula Cis, Bilancio e Smart Working

L'Ufficio di Presidenza detta l'ordine del giorno del prossimo Consiglio, che si aprirà lunedì prossimo e proseguirà fino a venerdì 30, per poi riprendere martedì 3 novembre fino a mercoledì 4. Sette giorni di lavori e diverse convocazioni serali con il tema forte della relazione su banca Cis che verrà letta lunedì dal Presidente e discussa tre giorni dopo.





Arriva in Aula per l'approvazione anche la seconda variazione di Bilancio all'esame del parlamento subito dopo il dibattito sul Cis. Troviamo poi all'ordine del giorno una serie di nomine rimaste in sospeso dalla precedente seduta, 4 Decreti Legge e 2 Delegati, fra cui la modifica delle modalità di presentazione delle pratiche di concessione edilizia in sanatoria straordinaria. Tre, infine, i progetti di Legge in prima lettura fra cui la disciplina dello Smart Working per cui sarà richiesta la procedura d'urgenza.