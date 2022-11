CGG Consiglio: in aula legge di Bilancio e Riforma del mercato del lavoro

Inizia oggi una nuova sessione consigliare che, dopo il comma comunicazioni, avrà al centro la legge di Bilancio e relativa relazione della commissione di controllo della finanza pubblica, nonché la conclusione dell'iter legislativo della Riforma del mercato del lavoro, testo unico che accorpa le varie normative in materia e introduce nuove fattispecie, come il lavoro dei pensionati e dei soci/amministratori delle società. Intanto, sempre sul piano politico, il Governo è chiamato ad esprimersi su quale società potrà occuparsi del problema NPL dopo che le banche hanno individuato JP Morgan e KPMG come potenziali organizzazioni per portare avanti le cartolarizzazioni dei crediti non performanti. La selezione dovrebbe concludersi entro la prima settimana di dicembre.

