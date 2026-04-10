UFFICIO DI PRESIDENZA Consiglio: in Aula torna il dibattito sulle commissioni d'inchiesta, dal "piano parallelo" agli abusi su minori Una sessione densa di temi rilevanti, da mercoledì 15 a mercoledì 22 aprile

Si torna in Aula per il Consiglio di aprile, da mercoledì 15 a mercoledì 22, per una sessione che si preannuncia intensa sul fronte degli argomenti. All'ordine del giorno, come stabilito durante l'Ufficio di Presidenza, il progetto di legge, presentato da Ar, per istituire una commissione d'inchiesta sul cosiddetto “piano parallelo”, insieme alle altre due richieste di commissioni d'inchiesta, una dall'opposizione e una dalla maggioranza, rispettivamente sulle trattative per l'acquisto della maggioranza di Banca di San Marino e sulla vendita delle partecipazioni dell'Ente Cassa di Faetano all'investitore bulgaro.

Altro pdl da esaminare, in seconda lettura, quello sulla sicurezza nelle manifestazioni sportive. Tutti temi che hanno animato il dibattito pubblico. In seconda lettura anche il pdl delle opposizioni per la commissione d'inchiesta sulle responsabilità politiche o amministrative in merito alla gestione dei condannati per abusi su minori.

Tra le nomine, invece, quella relativa all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. E la ratifica di 13 decreti, tra cui alcuni di strettissima attualità: l'aumento della ricarica Smac per i carburanti, il taglio delle accise e le misure straordinarie per contenere i costi di gas ed elettricità per le imprese energivore, insieme al calendario scolastico per il 2026-2027. Diversi gli accordi e le convenzioni in ratifica, ad esempio l'intesa tra San Marino e l'Emilia-Romagna. In votazione anche due ordini del giorno e, infine, la relazione della Commissione Antimafia.

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