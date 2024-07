Consiglio: iniziato l'esame delle istanze. Approvate 4 a tema territorio

Dopo un comma comunicazioni incentrato sulle residenze, con la presentazione di due ordini del giorno da parte di Rete e Repubblica Futura, l'Aula ha iniziato ieri sera l'esame delle Istanze d'arengo. Delle 22 in agenda, ne sono state affrontate cinque, tutte a pertinenza della Segreteria al Territorio. Di queste, solo una è stata respinta. Passano a larga maggioranza: la realizzazione di un cavalcavia o di un sottopasso pedonale che colleghi Via Ca’ dei Lunghi con Via dei Boschetti; la riqualificazione del Parco della Scuola Elementare “La Primavera” di Serravalle; la sistemazione del Parco di Murata nella zona ex Tiro a Volo e la richiesta di rendere fruibile la pineta di Domagnano. Bocciata, dopo il no di Giunta e Governo, l'intitolazione della nuova rotatoria di Domagnano a Monsignor Luigi Negri.

I lavori riprenderanno nel pomeriggio: restano quindi da esaminare altre 18 istanze. La volontà è di procedere celermente per esaurire in fretta il comma e passare a quello successivo, vale a dire la nomina dell’Organismo di Sorveglianza. A cui seguirà – non più tardi di giovedì - la prima lettura della variazione di Bilancio. All'ordine del giorno anche la nomina della Commissione del Magistero di Sant’Agata e il “Riconoscimento dello Stato di Palestina”. La sessione del pomeriggio è prevista dalle 15 alle 19.30, con la possibilità di proseguire la seduta fino alle 21. Il lungo elenco di Decreti è stato invece calendarizzato lunedì 26 agosto.