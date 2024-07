CGG Consiglio: iniziato l'esame delle istanze. Ecco quelle finora approvate

Dopo un comma comunicazioni incentrato sulle residenze, l'Aula si dedica alle istanze d'arengo, approvando quasi tutte quelle prese in esame a tema territorio. Ieri passano, a larga maggioranza: un cavalcavia tra Via Ca’ dei Lunghi e Via dei Boschetti; la riqualificazione del Parco della Scuola Elementare “La Primavera” di Serravalle; la sistemazione del Parco di Murata nella zona ex Tiro a Volo e la fruibilità della pineta di Domagnano.

Bocciata, dopo il no di Giunta e Governo, l'intitolazione di una rotatoria a Monsignor Luigi Negri. Nel pomeriggio arriva il via libera all'unanimità anche alla riqualifica degli ambienti esterni della Scuola Elementare “La Roccia” di Borgo Maggiore proposta dagli alunni di quinta e alla piena accessibilità al cimitero di Montalbo, prevedendo supporti, come ascensori, per venire incontro ad anziani e disabili.

A tal proposito il Segretario Matteo Ciacci annuncia uno studio di fattibilità, tenendo conto che si tratta di un’area monumentale, con l'Aula che sollecita un intervento celere. Il Consiglio invece respinge – con 29 voti contrari e 8 favorevoli - il superamento del limite di due anni per l’attivazione della licenza part-time nel settore dell’artigianato artistico tradizionale.

Il Segretario all'Industria Rossano Fabbri esprime parere negativo, annunciando l'avvio di un confronto per una normativa organica. La legge prevede un termine massimo di 3 anni, e l'istanza – afferma Fabbri - apre una riflessione sulla possibilità di estenderlo a tutte le categorie di lavoro, valutandone l'impatto.

Molto partecipato il dibattito sulla realizzazione di un impianto sportivo multidisciplinare, con istanza comprensiva di progetto da realizzarsi in un'area pubblica, individuata al parco Laiala. A firmarla anche presidenti di federazione. Il Segretario con delega allo sport, pur dando parere negativo, ne condivide lo spirito ed invita il paese ad interrogarsi sul tema, perché “se vogliamo continuare a sognare, come accaduto nelle precedenti olimpiadi – dice - occorre investire affinché gli atleti di tutte le federazioni abbiano luoghi idonei dove allenarsi”.

Sollecita sinergie pubblico-privato, studi di impatto, ragionamenti sull'esistente e promette di incontrare gli istanti e una ricognizione generale. L'argomento è particolarmente sentito, tanto più che cade in concomitanza con i giochi olimpici di Parigi. Da più parti emerge la necessità di dotare San Marino di impianti adatti a tutte le attività sportive, anche quelle definite “minori”, rilevando l'obsolescenza di molte strutture.

L'istanza è respinta ma viene depositato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la fattibilità della proposta in oggetto. È condiviso da tutti i gruppi consiliari tranne RF, perché – spiega il partito – ciò che serve è una pianificazione generale, che si traduce in un'unica parola: prg. L'odg passa con 41 sì e 3 contrari.

Si torna poi a discutere di un'altra istanza che tocca il ricordo dei defunti: chiede che la cessione dei loculi, ossari e nicchie cinerarie, avvenute prima dell’entrata in vigore della Legge del 2010, rimanga perpetua. Il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi sottolinea che in realtà non sono mai stati considerati dei diritti di proprietà, ma d’uso, il cui utilizzo è sottoposto a termine. Riguardo al problema della sostenibilità dei cimiteri assicura, entro autunno, un progetto articolato. Anche per l'adozione a San Marino di un forno crematorio.

L'istanza è quindi respinta dall'Aula con 31 voti contrari. Di contenuto simile quella successiva - anch'essa bocciata - che chiede che la concessione dei loculi ossari e nicchie cinerarie siano perenni. Anche qui Belluzzi ribadisce la necessità non di una semplice proroga ma di una risposta strutturata, che tenga conto delle diverse sensibilità.

I più letti della settimana: