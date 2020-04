Consiglio: l'Aula approva all'unanimità soluzioni per uscire dall'emergenza

Lo scenario, dall'ultima visita del FMI, è completamente cambiato. La stessa relazione del Segretario alle Finanze, portata in Aula mesi fa, viene integrata anche alla luce del declassamento di Fitch, ulteriore macigno sulle spalle del paese. Serve una risposta comune, si rincorrono appelli bipartisan alla condivisione e alla fine del dibattito l'Aula si compatta sugli interventi da mettere in campo. Tutte le forze politiche sottoscrivono un ordine del giorno per reperire finanziamenti sostenibili tramite canali istituzionali bilaterali e multilaterali; aprire il sistema bancario e finanziario tramite l'accordo di associazione; definire strumenti di accesso rapido al credito per liquidità a breve termine; attuare riforme strutturali per settore pubblico, previdenziale e fiscale; ristrutturare il debito pubblico; completare la nuova mission per BNS e la gestione pubblica degli npl; sfruttare la sovranità fiscale per strumenti che creino liquidità a tutela delle fasce più povere e per politiche economiche espansive e di rilancio del tessuto commerciale e produttivo; predisporre facilitazioni creditizie anche tramite credito al consumo; coinvolgere la politica e proseguire nel confronto con parti sociali ed economiche.

Fondamentale – dice Francesco Mussoni - ragionare su risanamento del bilancio dello Stato e riforme strutturali, “con spirito non recessivo – chiarisce - ma volto al rilancio e al sostegno dell'economia”. Per Alessandro Bevitori è una dichiarazione d'intenti. “Solamente insieme – dice - ce la possiamo fare”. In mattinata Luca Boschi, in merito alla necessità di trovare finanziamenti, aveva assicurato che Libera non avrebbe remato contro. Per Giovanni Zonzini l'odg segna un punto fermo per dare basi solide al paese, abbandonando lo scontro politico per ripartire tutti insieme. Le traiettorie andranno vagliate e confrontate – dice Denise Bronzetti – ma le strade individuate sono quelle giuste per portare il paese fuori dalle secche. Soddisfatta anche Repubblica Futura, che nel corso del dibattito aveva invitato, sui finanziamenti, a non precludere nessuna via. Aspetto, questo, accolto nel dispositivo. Da Nicola Renzi un auspicio: “di odg come questi ne abbiamo visti tanti. Spero sia uno sprone al Governo a proporre all'Aula le soluzioni migliori e più tempestive”. Mirko Dolcini invita a lavorare sulla condivisione mettendo da parte personalismi. “Lo chiede – dice - il paese”. “E' un mandato forte al Governo – afferma Emanuele Santi, che ribadisce la centralità dell'Aula rispetto ai provvedimenti che verranno portati in parlamento. L'ordine del giorno viene approvato all'unanimità e la Reggenza ringrazia tutti i gruppi consiliari per la condivisione su un tema così importante. Si apre il comma più atteso, quello sull'emergenza sanitaria.