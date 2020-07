UDP Consiglio: l'Aula torna a riunirsi lunedì

La prossima sessione del Consiglio continuerà a tenersi al Kursaal e sarà breve: l'Aula si riunirà lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, con tre sedute serali. All'ordine del giorno alcune nomine, fra cui quelle di Presidente e membri della Corte dei Trust; 31 Decreti (compresi quelli legati al Covid); 6 progetti di legge in prima lettura e 7 Istanze d'Arengo. Per la modifica del Progetto di Legge Costituzionale che istituisce la Commissione d'Inchiesta sul Cis e per la “Legge sull’arte di strada” è stata chiesta la procedura d'urgenza. Gli altri PDL riguardano la creazione di una rete sentieristica, omologazione di veicoli, modifiche al Codice di Procedura Penale e lotta al terrorismo. Delle Istanze d'Arengo all'esame dell'Aula tre sono legate all'emergenza sanitaria. Chiedono supporto ai titolari di licenza individuale privi di reddito e interventi mirati - in materia di locazioni – per le attività commerciali, professionali ed imprenditoriali in difficoltà.



