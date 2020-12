Consiglio: l'opposizione chiede chiarimenti su campagna vaccinale a San Marino

Intervenendo il comma comunicazioni, nella seduta del Consiglio convocata per trattare la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione al segretario Beccari, il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati ha commentato un articolo apparso questa mattina sul Resto del Carlino dal titolo: “Albergatori della riviera contro i cenoni di Capodanno” a San Marino. “Non si può fare il cenone di capodanno in albergo a San Marino. Così come avviene in Italia, si può somministrare cena e bevande – ha dichiarato - a chi pernotta, ma non è il cenone di capodanno”.





Eva Guidi di Libera e Nicola Renzi di Repubblica Futura hanno sollecitato l'avvio a San Marino di una campagna informativa per la vaccinazione contro il Covid 19. Eva Guidi ha ricordato le linee adottate da altri piccoli stati europei. “Monaco ha trattato direttamente con Pfizer e – ha precisato Guidi - vaccinerà la popolazione a partire da Gennaio. Ad Andorra, tutta popolazione è stata sottoposta a tampone e il vaccino sarà messo a disposizione dalla Spagna. Il Liechtenstein riceverà il vaccino da Svizzera”. Secondo Renzi San Marino è in grave ritardo sulla campagna di vaccinazione e i cittadini sono disorientati perché non ricevono risposte a domande che si pongono vedendo che in Italia e altrove le somministrazioni sono già cominciate. Renzi ha anche preannunciato un'interpellanza per chiedere se corrisponda al vero che si va verso la chiusura di alcuni centri della salute nei Castelli per destinare tutto il personale al reparto Covid dell'Ospedale. Il Consigliere di Libera Giuseppe Morganti ha sollecitato un'azione di solidarietà concreta a favore della popolazione della Croazia colpita dal sisma.