Consiglio: l'ultima sessione del semestre

Al via domani pomeriggio l'ultima sessione consiliare del semestre, prima dell'insediamento dei nuovi Capitani Reggenti. L'aula si riunirà per tre giorni e l'argomento centrale sarà il passaggio in prima lettura della riforma delle norme sull'occupazione. Restano da esaminare anche tre istanze d'arengo e tra i decreti in ratifica c'è anche quello per la proroga del permesso di soggiorno per i profughi ucraini. La sessione si aprirà come sempre con il comma comunicazioni e il dibattito sui principali temi dell'attualità politica.