UDP Consiglio: lunedì si aprono i lavori. Di vaccini si parlerà in Comma Comunicazioni Critica RF: "Ci sarebbe piaciuto si potesse parlare di grandi temi. Anche nel prossimo Consiglio ci sarà poco o nulla"

Cinque giorni di lavori, a partire da lunedì prossimo fino a venerdì. All'ordine del giorno, però, non c'è traccia di un comma dedicato ai vaccini. Lo ha chiesto in Ufficio di Presidenza l'opposizione, sollecitando anche un riferimento generale sulla crisi sociale ed economica causata dalla pandemia. Del tema, già protagonista in Commissione Sanità, se ne parlerà presumibilmente in comma Comunicazioni e anche il Decreto sull'emergenza sanitaria offrirà alla politica lo spazio per affrontare la questione. A seguire la presa d'atto della nomina dei due Giudici d'Appello Valeria Pierfelici e Laura di Bona e dei Commissari della Legge Francesco Santoni ed Elisa Beccari, designati dal Consiglio Giudiziario Plenario del 26 gennaio.

[Banner_Google_ADS]



Al comma 9 c'è la ratifica di ben 18 Convenzioni internazionali e, subito dopo, la convalida dell'Accordo Governo-Sindacati per il superamento del precariato nell'ISS. Seguiranno gli indirizzi generali per la predisposizione del Piano Sanitario e Socio-Sanitario e l'approvazione della Convenzione fra Congresso di Stato e Colorificio Sammarinese. 7 i Decreti Delegati tra cui, dicevamo, la proroga delle disposizioni per il contrasto al Covid. Arriva in seconda lettura il regolamento Consiliare mentre sarà richiesta la procedura d'urgenza per le integrazioni alla Legge sulla Cittadinanza. All'avvio dell'iter consiliare, invece, disposizioni in materia di procedura e diritto civile e misure per la cartolarizzazione dei crediti. Infine 8 istanze d'arengo, fra cui: la richiesta di esonero della tassa di circolazione relativa agli autocarri e perché sia data attuazione, entro18 mesi dall'approvazione, alle Istanze che comportano interventi normativi o atti pubblici e prevedono spese non superiori a 5000 euro. A chiudere i lavori il Pdl in seconda lettura per la creazione di una rete sentieristica.

Critica RF, che in un comunicato rimarca la debolezza del Consiglio rispetto ai grandi problemi del paese. Ci sarebbe piaciuto – scrive - si potesse parlare di prospettive economiche, di infrastrutture, di politica estera, di come rilanciare il nostro sistema bancario e finanziario, temi sui quali l’opposizione avrebbe potuto e voluto fare delle proposte per garantire un futuro al Paese. Ci saremmo aspettati, infine e soprattutto, che il governo comunicasse una data certa e precisa per l’inizio della campagna vaccinale. Anche nel prossimo Consiglio ci sarà poco o nulla se non un progetto sulla gestione degli NPL, sicuramente portato all’insaputa - conclude - della stessa maggioranza.







[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: