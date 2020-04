CGG Consiglio: lunedì si riparte dal dibattito sull'emergenza Covid-19

Con il dibattito sulla situazione legata al Coronavirus ripartirà il Consiglio di domani mattina che si svolgerà al Kursaal. Nella stessa sessione, per rimanere in tema sanitario, rientrano le ratifiche dei decreti legge relativi al Covid-19: da quello sull'attribuzione al Segretario di Stato alla Sanità del potere di ordinanza ai testi contenenti le misure urgenti adottate. Tra gli altri punti da affrontare, le votazioni degli ordini del giorno presentati nelle precedenti sessioni, come quelli per trattare la questione titoli Demeter e la situazione di Banca Nazionale Sammarinese. Nel frattempo, prosegue il confronto tra Governo e parti sociali sulle prossime misure da attuare, dal tema degli ammortizzatori sociali alle pensioni, fino alle prossime disposizioni che potrebbero portare a un allentamento delle restrizioni attuali.



