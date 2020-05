CGG Consiglio: lunedì si riprende dal divieto di pubblicazione dati epidemiologici Covid-19

Domani alle 14 riprendono i lavori del Consiglio Grande e Generale, da dove erano stati sospesi venerdì, ovvero dalla ratifica del decreto legge n° 78, sulle disposizioni per l'allentamento delle misure restrittive relative all’emergenza da Covid-19. L'aula ripartirà dall'articolo 4 sulla proprietà dell'Iss dei dati epidemiologici e sul divieto di pubblicazione da parte di soggetti terzi, salvo che le informazioni non siano già state precedentemente divulgate, o formalmente comunicate a soggetti per la diffusione, dall’Istituto per la Sicurezza Sociale stesso.



