Consiglio: maggioranza compatta, approvata Finanziaria con 35 voti favorevoli e 14 contrari

Nessuna sorpresa, nessuna “crepa” all'interno della Maggioranza, che ha approvato – al termine di giorni e notti di dibattito – l'intero articolato del Bilancio previsionale 2021: lievitato, rispetto alla prima lettura; entrate ed uscite ammontano ora ad oltre 1 miliardo e 50 milioni di euro. Nelle dichiarazioni di voto le forze di Opposizione avevano espresso tutte le proprie perplessità. Mancano norme progettuali, programmatiche, aveva osservato Libera, vi sono “riforme che non possono più aspettare”; mentre RF aveva puntato il dito contro interventi ritenuti fortemente dannosi, come i titoli irredimibili per Carisp ed il Prestito ponte; parlando poi della presenza di “buone idee ma di pessima realizzazione” come nel caso delle residenze atipiche e delle riqualificazioni energetiche.





Preoccupazione per la questione dei finanziamenti è stata espressa da MIS, che pure ha affermato come in questo bilancio vi siano “provvedimenti necessari”. Da NPR un ringraziamento alle Opposizioni per aver preferito all'ostruzionismo la via delle proposte. Era la prima finanziaria per questo Governo, è stato detto, e oltre al covid è stato necessario rimediare ad alcuni errori commessi “anche nella precedente legislatura”. Questo bilancio – ha rimarcato Domani Motus Liberi - “è un punto di partenza”; concetto ripreso anche da Rete, che ha sottolineato come sia stata “trovata una quadra” dopo un “lavoro certosino, sfiancante”. Lavoreremo sui molti spunti venuti dalle opposizioni, la “stagione dei conflitti deve terminare”.

E infine la DC, che ha affermato come siano state “fatte scelte importanti”, ricordando ad esempio gli investimenti sul territorio, gli interventi a sostegno del settore edile, lo “stop ai crediti d'imposta” per le banche, le “norme in tema di rivalutazione del patrimonio attivo dello Stato”. Si intravede – è stato detto - un “approccio diverso che dovrà essere supportato nei prossimi mesi dal coraggio politico”. Il PdL è stato infine approvato con 35 voti favorevoli, 14 contrari e nessun astenuto.