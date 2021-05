Consiglio: massima attenzione, in comma comunicazioni, ai recenti fatti di Città e Borgo. Attesi interventi normativi

La cronaca irrompe in Aula e caratterizza il comma comunicazioni, con le forze di minoranza che pungolano il Governo, chiedendo più determinazione; e ricordano come non sia ancora stato emesso il bando per l'arruolamento di nuove unità per i corpi di polizia; già pronto al termine della passata legislatura. Rossano Fabbri – MIS – punta infatti il dito sulle carenze di organico, strumenti e mezzi delle Forze dell'Ordine. Confronto comunque costruttivo, quello con la Maggioranza, nella consapevolezza di dover dare risposte ad un fenomeno che preoccupa fortemente. William Casali, PDCS, esprime vicinanza a tutti coloro che hanno subito disagi. Atteso l'intervento del Segretario agli Interni, che si appella ai giovani, affinché il divertimento non si trasformi in boomerang. Si stanno comunque valutando interventi normativi già in questa sessione consiliare, ricorda Tonnini. Il Segretario Belluzzi parla di disagio amplificato dalla pandemia, che non si risolve – dice - con coprifuoco e divieti. Ma il consigliere di RETE Alberto Giordano Spagni Reffi ricorda come i “fatti più recenti” rientrino “in un altro alveo”, e parla di una “spirale di maggiore violenza a San Marino”. Mentre il collega Paolo Rondelli insiste sulla necessità di “lavorare per dare un solido senso civico” ai giovani. Amareggiato Alessandro Mancini per il dibattito sui social in merito agli ultimi accadimenti. Il consigliere di NPR sottolinea come sia finito “sul banco degli imputati chi ha fatto il proprio dovere”. “Non dobbiamo dimenticare – aggiunge – in quali condizioni lavorano i nostri agenti”. Da qui un invito alla politica affinché si trovino soluzioni.









Riflessioni anche sulla crisi israelo-palestinese. Dopo aver dato lettura ad un proprio ordine del giorno, Libera lo ha ritirato; condividendo – insieme agli altri gruppi consiliari - i contenuti di un successivo odg “aperto” di Giovanni Zonzini, RETE. Nel testo si condanna ogni violenza, e si invita alla pace ed al riconoscimento del principio dei “due Popoli in due Stati”. Si dà inoltre mandato al Congresso di sollecitare, presso gli organismi multilaterali, un arresto immediato del conflitto ed il rispetto del diritto internazionale. Risposta a stretto giro del Segretario agli Esteri; che conferma l'intenzione di prendere posizione – negli organismi multilaterali – per promuovere una soluzione pacifica. Beccari ricorda poi la prossima visita ufficiale a Roma della Reggenza, che incontrerà il Presidente Mattarella ed il Premier Draghi. Due giorni – il 26 e 27 maggio – densi di faccia a faccia fra Segretari di Stato e ministri; Beccari incontrerà Di Maio, per la sottoscrizione di un protocollo che rafforzerà le relazioni bilaterali, anche in vista del dossier Europa. Ma sui tempi del negoziato sono forti le preoccupazioni della minoranza.

Da RF anche un OdG in tema di tlc, affinché si discuta sulle linee strategiche che il governo intende seguire. “Fondamentale – commenta Andrea Zafferani – è che ci sia una rete pubblica; se il problema è il partner lo si cambi, ma il silenzio è inaccettabile”. Da Eva Guidi riflessioni sul PNRR italiano, con grande attenzione alla “rivoluzione verde” e alla transizione ecologica. L'intento – aggiunge – è portare attenzione su questi temi anche a San Marino, ma il recente decreto delegato 83 “non va in questa direzione”. Sull'argomento anche Fernando Bindi, RF, che chiede al Governo chiarezza sull'efficienza energetica, e su altri temi strategici come l'IVA, il consumo del territorio e il modello di sviluppo. Necessario – ammonisce – uscire dalla “logica dello spezzettamento”. Ma sull'efficientamento energetico il Segretario Canti ribadisce come la nuova normativa sia più incentivante, per il cittadino, rispetto al passato; pur ricordando l'aumento dell'aliquota della monofase per le imprese che effettuano gli interventi. Disponibilità ad un ampio confronto, infine, sul nuovo progetto di pianificazione territoriale.