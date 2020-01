Consiglio, nomina Collegio Garante: è scontro

In Consiglio si arriva all'atteso comma sul Collegio Garanti che chiarisce, fin da subito, le posizioni. Per il capogruppo della Dc Francesco Mussoni sulla questione si può aver un'impostazione legale o politica. “Siamo qua – spiega - perché la legge è stata rispettata. Abbiamo proposto nomi mentre l'opposizione non lo ha fatto”. La riflessione politica è che “la maggioranza ha scelto di derogare ad una prassi costituzionale non scritta, quella di condividere le nomine. Eccezione che conferma la regola: la prassi – assicura - non sarà abrogata”. "L'organismo - aggiunge - doveva essere assolutamente nominato, per essere rappresentativo al 100%". A chi accusa la maggioranza di forzatura, Mussoni risponde dicendosi convinto che in questa fase fosse necessario. "I candidati sono di altissimo profilo. E risponderanno alla legge, non al Consiglio". A nome della Dc assicura: la prossima nomina sarà dell'opposizione e avrà sostegno pieno.“Era doveroso agire celermente a garanzia della democraticità e della certezza del diritto”, ribadisce Alberto Spagni Reffi di Rete. "Legge e procedure sono state rispettate. Abbiamo proposto nomi di spessore. Cos'altro avremmo dovuto fare?"

Per Michele Muratori (Libera) questa nomina è invece “una terribile forzatura, non necessaria e pericolosa”. “Perché questa fretta – chiede - dopo che in un anno e mezzo non se n'è mai voluto discutere?” Sospetta che la maggioranza voglia mettere le mani sul Consiglio Giudiziario Plenario, quindi sul tribunale, annullando il bando di due giudici d'appello non graditi. “La sete di vendetta – attacca - sta prendendo il sopravvento su condivisione e dialogo tanto sbandierati”. “Fare nominare i prossimi garanti a noi – aggiunge - non mi rincuora. Avete la forza dei numeri – conclude - approfittate di questa potenza di fuoco evitando inutili forzature all'inizio del percorso che erigono barricate”.