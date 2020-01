CONSIGLIO Consiglio: nominati i nuovi componenti del Collegio Garante

Consiglio: nominati i nuovi componenti del Collegio Garante.

Dopo il duro scontro in Aula, la maggioranza nomina nella notte i tre membri - due effettivi e uno supplente - del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. Ci si arriva dopo una giornata di reciproci attacchi. Da una parte l'opposizione che accusa la maggioranza di voler mettere le mani sul tribunale, mettendo in atto un metodo in aperto contrasto con la tanto sbandierata condivisione. Dall'altra la maggioranza, che difende scelte nel rispetto della legge e attacca la minoranza per non aver trovato un accordo sul proprio candidato quando avrebbe dovuto presentarlo.

Al termine di un lungo e acceso dibattito le opposte posizioni si confermano nel voto a Giuseppe de Vergottini e a Roberto Bin, che ottengono entrambi 42 sì su 57 presenti, con 14 schede bianche per il primo e 13 per il secondo. Kristina Pardalos, già giudice di San Marino presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, mette invece tutti d'accordo ottenendo con 56 voti a favore su 57 quasi l'unanimità.

Superato lo scoglio del Collegio Garante, al Consiglio - che riprende i lavori alle 17 - restano le nomine della Commissione Politiche Territoriali e delle Delegazioni presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, dell'Osce, del Mediterraneo e presso l’Unione Interparlamentare. Infine tre ordini del giorno e un lungo elenco di Decreti che verranno ratificati dall'Aula a partire da lunedì.





I più letti della settimana: