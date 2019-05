Consiglio: nuova convocazione dell'Aula per la prossima settimana

Ufficio di Presidenza al lavoro per definire la prossima sessione del Consiglio Grande e Generale. L'Aula tornerà a riunirsi da martedì a venerdì della prossima settimana. Il 7 giugno verrà convocato un nuovo Ufficio di Presidenza per una nuova convocazione parlamentare. Si ipotizza un Consiglio specifico per la legge salvabanche, dal 13 al 14 giugno.