UDP Consiglio: occhi puntati sul piano vaccinale

4 giorni di Consiglio: da mercoledì a venerdì e il lunedì successivo, con due sedute serali e la possibilità, negli altri giorni, di proseguire oltre le 20. Tra i temi più attesi quello sul piano vaccinale a cui è stato dedicato un comma specifico, con il riferimento del Congresso di Stato anche sull'emergenza sanitaria.

A seguire la ratifica di sei Decreti Legge per il contrasto al Covid. Prima, però, l'Aula affronterà dopo il comma comunicazioni una serie di dimissioni e nomine, compresa quella del Segretario Generale della Commissione Nazionale Sammarinese per l’Unesco. 11 i Decreti Delegati da ratificare, tra cui la disciplina del volontariato di Protezione Civile e modifiche alle norme su retribuzione dirigenziale e forme di selezione diverse dal concorso. All'esame dell'Aula, in prima lettura, il Progetto di Legge Qualificata sul regolamento consiliare mentre concludono l'iter di approvazione la legge sull'omologazione di veicoli e l'Introduzione a San Marino del reato di revenge porn.

Infine, tre Istanze d'Arengo: per garantire l’accesso alla pensione al coniuge superstite; perché il giardino adiacente all’entrata della Cava dei Balestrieri sia dedicato a Myriam Michelotti e per rendere obbligatoria la dotazione di dispositivi personali o indumenti catarifrangenti per pedoni e ciclisti.

