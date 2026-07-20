CGG

Consiglio: oggi il giuramento di Ugolini

Il nuovo Segretario di Stato alla Sanità completa l'iter dell'incarico. Al suo posto entra il consigliere Dc Massimo Maiani, alla prima esperienza in Aula.

Consiglio: oggi il giuramento di Ugolini.

Riparte nel pomeriggio la sessione di luglio del Consiglio Grande e Generale che ha visto venerdì la nomina del nuovo Segretario di Stato alla Sanità Massimo Andrea Ugolini con 38 voti favorevoli, 9 contrari e un non votante. Ugolini oggi giurerà di fronte ai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, a perfezionamento della procedura dell’incarico. In Aula subentra al suo posto, tra le file della Dc, il consigliere Massimo Maiani, alla sua prima esperienza in Consiglio Grande e Generale.  

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy