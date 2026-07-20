CGG
Consiglio: oggi il giuramento di Ugolini
Il nuovo Segretario di Stato alla Sanità completa l'iter dell'incarico. Al suo posto entra il consigliere Dc Massimo Maiani, alla prima esperienza in Aula.
Riparte nel pomeriggio la sessione di luglio del Consiglio Grande e Generale che ha visto venerdì la nomina del nuovo Segretario di Stato alla Sanità Massimo Andrea Ugolini con 38 voti favorevoli, 9 contrari e un non votante. Ugolini oggi giurerà di fronte ai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, a perfezionamento della procedura dell’incarico. In Aula subentra al suo posto, tra le file della Dc, il consigliere Massimo Maiani, alla sua prima esperienza in Consiglio Grande e Generale.
[Banner_Google_ADS]