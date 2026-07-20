CGG Consiglio: oggi il giuramento di Ugolini Il nuovo Segretario di Stato alla Sanità completa l'iter dell'incarico. Al suo posto entra il consigliere Dc Massimo Maiani, alla prima esperienza in Aula.

Consiglio: oggi il giuramento di Ugolini.

Riparte nel pomeriggio la sessione di luglio del Consiglio Grande e Generale che ha visto venerdì la nomina del nuovo Segretario di Stato alla Sanità Massimo Andrea Ugolini con 38 voti favorevoli, 9 contrari e un non votante. Ugolini oggi giurerà di fronte ai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, a perfezionamento della procedura dell’incarico. In Aula subentra al suo posto, tra le file della Dc, il consigliere Massimo Maiani, alla sua prima esperienza in Consiglio Grande e Generale.

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