Consiglio: opposizioni puntano il dito sulle residenze, attriti tra alleati sugli eventi

Si apre con il cordoglio per la scomparsa di Dante Rossi, padre di sua eccellenza Alessandro Rossi, la sessione di luglio del Consiglio. L'Aula ricorda il suo contributo al Paese: fu capo di Stato nel 1968. Una lunga e corposa sessione quella appena avviata: proseguirà anche i primi due giorni di agosto per poi riprendere, dopo una pausa, a fine mese.

L'opposizione punta il dito sulle residenze fiscali non domiciliate. Repubblica Futura presenta un ordine del giorno su questo e un secondo sulle residenze atipiche e chiede di riaprire il confronto in sede parlamentare. Rete, con un altro odg, invita ad annullare e aggiornare la discussa circolare del Dipartimento Esteri che permette di stabilire la residenza in strutture con caratteristiche simili agli hotel a 5 stelle, allargando dunque le possibilità rispetto a quanto stabilito in Consiglio. “Riunirsi nelle sedi opportune è doveroso”, per Domani Motus Liberi che, allo stesso tempo, allargando la visuale, esorta il Paese a scegliere quale modello di sviluppo adottare.

“Nessun problema ad affrontare il tema delle residenze”, replica il segretario agli Esteri, Luca Beccari - che invita però a “non demonizzare alcuni modelli di residenza”. Quelle di breve durata, come le fiscali non domiciliate, spiega, sono previste anche dall'Ue. Al momento, specifica, non ci sono residenti fiscali non domiciliati sul Titano.

Ancora economia: le forze di minoranza esortano il Governo a fornire dettagli sul salvataggio di Alluminio Sammarinese, in termini di eventuali debiti o posti di lavoro persi. Da Matteo Zeppa (Rete), poi, la notizia secondo cui un'altra azienda sarebbe intenzionata ad abbandonare San Marino per trasferirsi in Italia. Sull'Alluminio, per il segretario al Lavoro, Alessandro Bevitori, è improprio intervenire in questa fase. Invita ad essere “soddisfatti per la nuova acquisizione”. E garantisce attenzione ai dossier posti di lavoro e debiti. In merito invece alla presunta crisi di una nuova impresa, nessuna comunicazione ufficiale alla Segreteria, dice Bevitori, ma solo voci su alcune società in difficoltà nel pagare i dipendenti.

Tanti gli argomenti in comma Comunicazioni, come la tutela degli spazi pubblici concessi per eventi organizzati da privati, su cui Francesco Mussoni (Dc) invita a riflettere, ponendo il caso di “MiGusto” al Nido del Falco. Ne è nato un botta e risposta tra alleati, con la replica del segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, che difende l'impegno generale per organizzare eventi. “E' poco elegante parlare di MiGusto – afferma - quando a organizzarla è il fratello di un collega di Governo”. Dibattito anche sulla sicurezza. Plauso della maggioranza al recente accordo con la Direzione Investigativa Antimafia. E il Psd apre la questione droga e spaccio. “A San Marino – segnalano dal Partito - ci sono luoghi non più sicuri”.