Consiglio, ore decisive in attesa del Tavolo Istituzionale

Nell'ultima giornata di Consiglio, all'indomani dell'ordine del giorno approvato all'unanimità che riapre il tavolo istituzionale, si attendono scelte forti, in coerenza con i contenuti del dispositivo stesso che pone come condizione per il confronto allargato sul bilancio, le dimissioni della maggioranza.

Proprio ieri, dopo la lettura dell'impegno condiviso, il capogruppo di Civico10 annunciava atti di coraggio. Dunque sono ore decisive per la legislatura di Adesso.sm, alle battute finali.

Domani, come si diceva, potrebbe essere convocato il tavolo istituzionale e, a stretto giro, un Consiglio straordinario per affrontare eventuali istanze d'arengo rimaste inevase e approvare la terza variazione di bilancio. Sempre ieri il Segretario alle Finanze Eva Guidi si è infatti appellata alla Reggenza per completare l'iter legislativo dopo la bocciatura della procedura d'urgenza.

Riguardo alle istanze d'arengo, ne restano da esaminare 13. Le prime due, per la realizzazione a Montegiardino di un monumento in memoria delle vittime del bombardamento inglese e per il restauro di targhe commemorative, sono state entrambe respinte.