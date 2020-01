Consiglio, Osce: risolta impasse della parità di genere con quarto membro. Ma è scontro

Dopo lo scivolone sulle nomine della Delegazione Consiliare dell'Assemblea Parlamentare dell'Osce senza una presenza femminile, l'Aula ci riprova. L'Unione Donne Sammarinesi osserva con attenzione e non risparmia critiche "all’incapacità della politica di gestire le quote di genere in un’ottica di garanzia di una maggiore parità". Dunque, Dc, Rete e Libera non fanno passi indietro e riconfermano alla Reggenza la propria terna, vale a dire: Oscar Mina come capo delegazione, Paolo Rondelli e Michele Muratori come membri effettivi. Oggi però si aggiunge un quarto membro, indicato come supplente: è Denise Bronzetti per Noi per la Repubblica.

Il capogruppo di Rete Matteo Zeppa ringrazia la Segreteria Istituzionale per il supporto fornito: all'articolo 4 si prevede infatti che a due membri effettivi possano corrispondere due membri sostituti. Qualcosa però non torna: se infatti da una parte si risolve la parità di genere, dall'altra risultano tre membri effettivi. Per prassi devono essere uno di maggioranza ed uno di opposizione. È subito scontro. Per Nicola Renzi la situazione è grottesca: “Il nostro gruppo consiliare – dice - scopre oggi in Aula che i membri sono quattro e non tre. Cosa mai successa”. Uno sgarbo istituzionale che definisce “indecoroso”. Il Quarto membro – spiega Zeppa – in passato non era stato ritenuto necessario anche per contenimento della spesa. Il lavoro svolto dalla Segreteria Istituzionale – conclude - chiude la questione”. Per Rossano Fabbri di Libera è tutto chiaro: “un membro effettivo spetta all'opposizione, che ha accettato di essere supplente in Consiglio d'Europa per dinamiche di un Governo “che da quando si è costituito – afferma - ha litigato per Segreterie e deleghe. Parte male”.

Paolo Rondelli – indicato da Rete come membro effettivo – offre la soluzione: “Farò membro supplente, così evitiamo speculazioni”. Ravvisa infatti una discriminazione legata al suo attivismo riguardo a pari opportunità e lgbt. Interviene Matteo Ciacci: “Rondelli ha preso un gigantesco abbaglio. Non è stata fatta una valutazione di carattere personale, ma politica. Qui il punto è che il membro effettivo spetta all'opposizione”. In linea Giuseppe Morganti: “nessuna discriminazione, siamo difensori delle minoranze. Non è questo il tema”. Andrea Zafferani invita, così come fatto da UDS , a parlare di "presenza di genere" e sorride sulla soluzione adottata: nessuno ha fatto un passo indietro - fa notare- ma è stato nominato un membro in più. Riguardo a Rondelli, " è persona preparata per il ruolo".

Alla fine l'Aula vota i quattro nomi indicati: Oscar Mina e Michele Muratori sono membri effettivi della delegazione Osce. Rondelli e Bronzetti membri supplenti.