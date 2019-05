Consiglio: riflettori sull'assestamento di bilancio

Arriva in Aula la seconda lettura della Variazione al Bilancio di Previsione con gli emendamenti del Governo per la ricapitalizzazione di Cassa di Risparmio. Troviamo anche altri interventi, come il regime agevolato transitorio per piccole imprese e liberi professionisti. Consentirà semplificazioni amministrative, fiscali e l'individuazione della base imponibile secondo un meccanismo di calcolo che tenga conto di indici economici, contabili e statistici. Sul fronte sicurezza si impiegano le somme derivanti dal pagamento di infrazioni commesse per mancato rispetto dei limiti di velocità, per la messa in sicurezza della superstrada. Nel frattempo fuori dall'Aula la politica prosegue il confronto sul progetto di legge per la risoluzione delle crisi bancarie a tutela della stabilità del sistema finanziario. Tema al centro di un ulteriore CCR allargato all'opposizione che si terrà domani al Begni. Sempre domani, allo scoccare della mezzanotte, terminerà la proroga degli ulteriori 30 giorni del blocco dei pagamenti di Banca Cis. Verosimile che prosegua, come previsto da apposito decreto. Temi che verranno sicuramente affrontati nel riferimento del Segretario alle Finanze Eva Guidi sul sistema bancario e finanziario che si aprirà, in seduta segreta, subito dopo l'approvazione del bilancio.