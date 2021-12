Consiglio, riprende oggi il dibattito sulla finanziaria. Prima di entrare tamponi per tutti i consiglieri

Riprendono oggi i lavori in Consiglio con il dibattito sulla finanziaria. Prima di entrare a Palazzo i consiglieri dovranno sottoporsi a tampone dopo che lo scorso venerdì i lavori erano stati sospesi per la riscontrata positività sul Segretario Tonnini e accertamenti su Gatti. Riunione oggi anche per il Congresso di Stato: in arrivo, con tutta probabilità, nuove prescrizioni.

Rabbia e sconcerto dalle opposizioni che criticano, tra le altre cose, il fatto di aver lavorato no-stop per la Finanziaria. “Si è deciso di intervenire solo dopo le positività riscontrate” e dopo le “richieste di sicurezza”, dichiara Libera. Le istituzioni “non siano al di sopra delle regole”, scrive la forza politica che chiede di proseguire in un modo diverso. Per Repubblica Futura sembra che Governo e maggioranza “si impegnino in ogni modo” per aggravare l'emergenza. Il partito risponde a Pedini Amati, sostenendo che per gestire 25 postazioni in rianimazione ci vorrebbero una cinquantina di anestesisti e oltre un centinaio di infermieri.