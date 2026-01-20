Consiglio: schermaglie tra alleati sulle Giornate medievali. Pedini Amati: "Basta giochini"

Nuove stilettate tra alleati in Consiglio Grande e Generale. Dopo le tensioni, poi rientrate, sulle questioni internazionali tra Libera e il Segretario agli Esteri, in Aula le considerazioni del Pdcs sulle Giornate medievali. “Non so come Pedini Amati possa dire che non saranno organizzate”, afferma Manuel Ciavatta. Gli stanziamenti alla Segreteria, puntualizza, sono gli stessi di quelli dati prima dell'Expo. “La maggioranza – prosegue Ciavatta – ha allora il diritto di vedere la lista delle attività pianificate dalla Segreteria e si deciderà se organizzare le Giornate o meno”.

Ma Pedini Amati non ci sta. “Basta giochini tra maggioranza e Governo”, tuona, dopo aver appreso la notizia. “Il Congresso è unito”, puntualizza, garantendo disponibilità al confronto. “Stucchevoli” però, per il segretario al Turismo, le dichiarazioni al microfono per questioni che, invece, sottolinea, “andrebbero chiarite in riunioni dedicate” o “con una chiamata”. Pedini Amati contesta la ricostruzione sui fondi, sostenendo come, nel totale degli importi verso la Segreteria, siano stati in realtà “tolti o non assegnati 490mila euro”. Per il capitolo Expo, poi, sono anche stati restituiti 500mila euro. Per non contare, prosegue, la tassa di soggiorno che, anziché andare a favore del turismo, viene incamerata dallo Stato. Il piano degli eventi viene reso pubblico entro metà febbraio ogni anno, spiega Pedini che conclude: “sarei felice di riorganizzare le Giornate, se venissero ripristinati i fondi. Ma quest'anno sarà difficile per via dei tempi necessari” a pianificare la manifestazione.



Argomento centrale, nel pomeriggio di lavori, è stato però l'Icee, indicatore della situazione economica per l'equità: strumento che consentirà di misurare la reale situazione delle famiglie, per assegnare i sussidi in base a criteri precisi e verso chi ne ha davvero bisogno. Una riforma che “incide sul principio di giustizia sociale”, aveva dichiarato il Segretario agli Interni in fase di presentazione. In Consiglio si riparte dalla discussione tra partiti. Apprezzamento bipartisan per uno strumento importante. La maggioranza plaude, tra le altre cose, all'introduzione di un osservatorio, alla fase sperimentale di 12 mesi, al sistema di dichiarazioni e controlli e al meccanismo di redistribuzione delle risorse.

Ma non mancano appunti dalle minoranze. Rf riconosce l'avvenuto confronto, con emendamenti delle opposizioni accolte, “ma sia uno strumento di redistribuzione e non di risparmio” per lo Stato. Per Domani Motus Liberi andava introdotto prima della riforma Igr e, in questo modo, l'avrebbe resa più equa. Rete mette invece in guardia sui tempi effettivi di introduzione, visti i richiami a “15 decreti” per renderla applicabile. Dichiarazioni “strumentali”, ribatte Libera dalla maggioranza, spiegando che i richiami sono relativi a tre macro aspetti della legge.





Servizio in aggiornamento









