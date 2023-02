Consiglio: seconda lettura per Comitato di Bioetica e Diritto dell’Informazione

Mentre il Decreto con le misure straordinarie per il contenimento dei costi delle bollette del gas per il periodo 1 gennaio – 31marzo 2023 è in attesa di ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, che si riunirà per cinque giorni a partire da domani pomeriggio. All'attenzione dell'Aula, oltre a 15 Decreti - fra cui anche quello sui medicinali derivati da Cannabis - la nomina del membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale dopo le dimissioni e la successiva non accettazione dell'incarico da parte di Giacomo Volpinari. Arriva poi, in seconda lettura, l'istituzione del Comitato Sammarinese di Bioetica e il Diritto dell’Informazione e dei Media. All'avvio dell'iter consiliare, invece, il testo unico in materia di associazionismo e volontariato e le disposizioni sulla durata del processo. E sempre a tema giustizia si terrà, in seduta segreta, l'aggiornamento della Relazione della Commissione Antimafia sammarinese, su attività economiche sospette collegate a fenomeni malavitosi.